Discussão perto de colégio no Portão termina com aluna de 12 anos baleada

Uma estudante de 12 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (24/11) na Rua João Bettega, no bairro Portão, em Curitiba. A situação aconteceu nas proximidades do Colégio Bagozzi e foi atendida por equipes do 13º Batalhão de Polícia Militar (PM).

De acordo com informações iniciais da PM, a situação começou após uma discussão envolvendo ex-alunos do local. Durante o desentendimento, um deles, que estava vestido com uma camiseta de torcida organizada, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra pessoas que estavam na via.

Uma aluna de 12 anos foi atingida e recebeu atendimento do Siate no local. A adolescente foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador. Segundo a PM, posteriormente, um jovem de 18 anos, também baleado, deu entrada em atendimento e foi encaminhado ao Hospital Evangélico. Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, ele não é aluno da instituição de ensino.

O Corpo de Bombeiros informou que as duas vítimas foram socorridas com ferimentos moderados, sem risco de vida.

As equipes policiais seguem em diligências para identificar e localizar o autor dos disparos, além de apurar as circunstâncias e motivação do crime.