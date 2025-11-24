Chuva de granizo forma ‘tapete branco’ em Ponta Grossa e região

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma intensa chuva acompanhada de granizo surpreendeu moradores de Ponta Grossa e municípios vizinhos, na região dos Campos Gerais, no Paraná, na tarde desta segunda-feira (24/11).

O fenômeno deixou um cenário impressionante nas ruas de Ponta Grossa, com o granizo formando um tapete branco que cobriu diversas vias, transformando temporariamente a paisagem urbana.

Assista:

A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela administração da PR-151, emitiu um alerta aos motoristas que trafegam pela região de Carambeí. A orientação é para que reduzam a velocidade e redobrem a atenção durante o deslocamento, em razão das condições climáticas adversas provocadas pela chuva e acúmulo de granizo na pista.