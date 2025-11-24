Acúmulo de granizo

Chuva de granizo forma ‘tapete branco’ em Ponta Grossa e região

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 24/11/25 19h12
Chuva de granizo em Ponta Grossa
Foto: Reprodução | X (Twitter)

Uma intensa chuva acompanhada de granizo surpreendeu moradores de Ponta Grossa e municípios vizinhos, na região dos Campos Gerais, no Paraná, na tarde desta segunda-feira (24/11).

O fenômeno deixou um cenário impressionante nas ruas de Ponta Grossa, com o granizo formando um tapete branco que cobriu diversas vias, transformando temporariamente a paisagem urbana.

Assista:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Sandro Alex (@dep_sandro_alex)

A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela administração da PR-151, emitiu um alerta aos motoristas que trafegam pela região de Carambeí. A orientação é para que reduzam a velocidade e redobrem a atenção durante o deslocamento, em razão das condições climáticas adversas provocadas pela chuva e acúmulo de granizo na pista.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna