Alerta vermelho: Novo Ciclone se forma e faz Inmet emitir alertas pro Paraná

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (24/11), três alertas para risco de tempestades no Paraná. O mais grave, o alerta vemelho, aponta possibilidade de temporais de grande perigo em todo o Litoral. A região deve ser a mais afetada pela formação de um novo ciclone próximo à costa Sudeste do país.

Os acumulados de chuva podem passar de 60 mm/h ou 100 mm/dia. As rajadas de vento podem superar 100 km/h. Há risco de granizo, danos em edificações, queda de energia, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

As chuvas do fim de semana já foram suficientes para que 32 estações meteorológicas atingissem a média histórica de precipitação de novembro. Em Curitiba, esse volume também já foi superado. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, segunda e terça-feira serão de muita chuva.

Outros dois alertas seguem válidos no estado. O alerta laranja, de perigo, cobre toda a faixa Leste e avança até o Norte, na altura da Represa do Taquaraçu. Os acumulados previstos variam de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. No restante do Paraná, o alerta é amarelo.

Queda de temperaturas no Paraná

A chuva provocou queda acentuada nas temperaturas entre sábado (22) e domingo (23), principalmente no Leste. Nesta segunda-feira, um cavado em médios níveis da atmosfera mantém as instabilidades em todas as regiões, com pancadas isoladas, por vezes fortes e acompanhadas de raios.

A partir de terça-feira (25), com a redução da instabilidade, o sol volta a predominar no Interior. As temperaturas mínimas caem no início da manhã, chegando perto dos 10°C em cidades do Centro, Sul e Leste, e ficando entre 12°C e 14°C no Oeste e no Norte. À tarde, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas em todo o Paraná.

Os dias de sol devem retornar de forma mais ampla na sexta-feira (28). À tarde, as máximas devem se aproximar dos 30°C em todas as regiões, podendo atingir 35°C em municípios das metades Oeste e Norte.

