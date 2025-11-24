Chuva intensa: Curitiba atinge média histórica (bem) antes do previsto no mês

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O volume de chuvas em diversas regiões do Paraná já ultrapassou a média histórica para novembro, mesmo faltando uma semana para o fim do mês. A constatação vem dos dados do Simepar que apontam que, até este domingo (23/11), 32 estações meteorológicas com mais de seis anos de instalação já registraram volumes superiores à média esperada para o período.

Entre as cidades que atingiram esse recorde está Curitiba. A capital paranaense figura em uma extensa lista que inclui ainda Altônia, Apucarana, Capanema, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cascavel, Cerro Azul, Cianorte, Cornélio Procópio, Distrito de Entre Rios em Guarapuava, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guarapuava, Guaratuba e Irati.

Completam a relação Jaguariaíva, Lapa, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Distrito de Horizonte em Palmas, Palotina, Paranavaí, Pinhão, Santa Helena, Santo Antônio da Platina, São Miguel do Iguaçu, Telêmaco Borba, Toledo e Ubiratã.

O cenário é ainda mais impressionante em algumas localidades onde o volume já superou em mais de 100 mm a média histórica, como em Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cianorte, Cornélio Procópio, Londrina e Santa Helena.

Previsão do tempo para Curitiba tem mais chuva!

Um novo ciclone traz ainda mais chuva para Curitiba. “A previsão do tempo para hoje, é da continuidade da chuva em todas as regiões do estado, inclusive na faixa litoral onde os acumulados de chuva já são bastante significativos”, disse o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

De acordo com a previsão do tempo para Curitiba feita pelo Simepar, a segunda e a terça-feira serão de mais precipitações na capital, com acumulado previsto de 6,9 mm e temperaturas variando entre 13°C e 21°C.

No entanto, há um alívio à vista. Durante a terça-feira, os volumes de chuva devem reduzir significativamente na maior parte do estado. O leste paranaense, incluindo o litoral, ainda permanecerá com elevada cobertura de nuvens e ocorrência de precipitações fracas ao longo do dia. Nas demais regiões, a previsão indica predomínio de céu aberto, com elevação gradual das temperaturas.

