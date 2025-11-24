Atenção!

Ruas com conexões importantes em bairro de Curitiba têm mudanças

24/11/25
Mudanças no trânsito na região do bairro Mercês, cruzamento da Av. Manoel Ribas com a Rua Jacarezinho e imediações. Foto: Reprodução / Google Maps

Desde a manhã desta segunda-feira (24/11), algumas ruas do bairro Mercês, em Curitiba, tiveram alterações significativas no tráfego devido às obras do Novo Inter 2.Com as mudanças, será ajustada a programação semafórica no cruzamento da Avenida Manoel Ribas com Rua Jacarezinho e da Marcelino Champagnat com Fernando Simas.

Veja as mudanças:

  • A Rua Jacarezinho passa a ter sentido único de circulação de trânsito da Avenida Manoel Ribas para a Rua Professor Lycio Grein Castro Vellozo.
  • A Rua Professor Lycio Grein Castro Vellozo passa a ter sentido único de circulação de trânsito da Jacarezinho para a Júlia Wanderley.
  • A Rua Fernando Simas passa a ter sentido único de circulação de trânsito da Marcelino Champagnat para a Alcides Munhoz.

Além das mudanças no sentido de circulação, novos semáforos serão implantados nos seguintes cruzamentos:

  • Marcelino Champagnat x Júlia Wanderley x Professor Lycio Grein Castro Velozo.
  • Julia Wanderley x Fernando Simas.

A sinalização horizontal no cruzamento da Fernando Simas com Jacarezinho também foi atualizada. Agentes da Superintendência de Trânsito, da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), vão orientar e garantir a segurança de motoristas e pedestres. Os motoristas que circularem pela região devem redobrar a atenção para as mudanças.

