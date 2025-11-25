Polícia desmantela quadrilha que usava carros ‘oficiais’ para traficar drogas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam nesta terça-feira (25) uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada no transporte interestadual de grandes carregamentos de drogas. O grupo utilizava veículos adulterados com identidade visual de órgãos públicos para evitar fiscalização.

As autoridades cumprem 13 mandados judiciais em cidades do Paraná e Santa Catarina, sendo sete de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. A ação conta com o apoio de cães farejadores para aumentar a eficácia das buscas.

Investigação revelou esquema sofisticado

A investigação teve início em junho de 2025, após a apreensão de 762 kg de maconha em um veículo caracterizado irregularmente como da Polícia Científica do Paraná. Desde então, a polícia identificou mais quatro episódios de transporte de drogas em veículos adulterados, totalizando mais de 1,4 tonelada de maconha e 150 kg de cocaína apreendidos.

O grupo criminoso utilizava automóveis batedores, placas falsas e símbolos de diversos órgãos públicos para dissimular o transporte ilegal. Entre os disfarces usados estavam veículos com identificação falsa do Poder Executivo Federal, Instituto de Criminalística, Receita Federal e até da Itaipu Binacional.

Por meio de laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e análises de dados, a polícia constatou que os envolvidos mantinham participação simultânea nos diversos eventos, repetindo veículos, rotas e métodos, demonstrando a profissionalização da organização criminosa.