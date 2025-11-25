Gracyanne Barbosa lança linha de ovos premium: Gracyovos. E o preço?

Se você é dos antigos e acompanha o mundo fitness, sabe que ovo é praticamente o combustível dos marombeiros. E a musa fitness Gracyanne Barbosa resolveu elevar esse alimento a outro patamar com o lançamento da GracyOvos, sua marca de ovos premium que promete dar aquele up no shape da galera. Afinal, quanto custa o ovo da Gracyanne Barbosa?

O lançamento aconteceu nas redes sociais com um vídeo caprichado, megaproduzido, “ovacionando” o alimento. A ideia da marca nasceu do apelido que a musa ganhou durante sua participação no BBB 2025, quando revelou que devorava até 40 ovos por dia na sua dieta regrada. Isso mesmo, 40!

A proposta da GracyOvos é transformar um alimento básico da dieta fitness em produto de luxo. E quando falamos luxo, é luxo mesmo, gente! As caixas são revestidas em veludo azul royal, com logotipo e detalhes em dourado, parecendo mais um estojo de joias do que uma embalagem de ovos.

Quanto custa o ovo da Gracyanne Barbosa?

Com o slogan “Ovos finos, shape gigante”, a marca aposta no bom humor para conquistar o público. Mas será que o produto é tudo isso mesmo? Segundo influenciadores que receberam amostras, os ovos em si são comuns, sem grandes diferenças para os tradicionais. Ou seja, a grande jogada está mesmo na embalagem e no marketing.

O lançamento oficial rolou agora em novembro de 2025, mas a pergunta que não quer calar – e que todo mundo está fazendo – é: quanto custa o ovo da Gracyanne Barbosa? Por enquanto, os valores ainda não foram revelados, assim como a data de início das vendas para o público.

Gracyanne transformou o que era brincadeira e meme em um negócio de verdade, aproveitando sua imagem e sua conhecida paixão pelo alimento para criar um produto diferenciado no mercado fitness. Será que a piazada vai embarcar nessa?