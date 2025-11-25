'Ovos finos'

Gracyanne Barbosa reage ao sucesso dos GracyOvos e faz nova revelação

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 25/11/25 17h50
Gracyanne Barbosa faz nova revelação sobre marca de ovos GracyOvos
Foto: Reprodução | Instagram

Quem acompanhou a repercussão do anúncio de lançamento da marca GracyOvos nas redes sociais recebeu uma surpresa na tarde desta terça-feira (25/11). A influenciadora digital Gracyanne Barbosa revelou que a venda dos “ovos gourmets” não passa de uma brincadeira.

A postagem, na verdade, faz parte de uma ação publicitária de Gracyanne para o Canva, ferramenta de design gráfico que cria conteúdo visual para diferentes usos. Ou seja, nada de ovos com a logomarca da influenciadora sendo comercializados em caixinhas luxuosas.

A estratégia foi certeira. O anúncio do suposto lançamento da GracyOvos viralizou nas redes sociais, capturando a atenção de inúmeros seguidores e curiosos. Em vídeo publicado posteriormente, Gracyanne explicou que se trata de uma ação publicitária. Assista:

Gracyanne Barbosa come quantos ovos por dia?

A empresa australiana Canva, fundada em 2012, soube aproveitar a já conhecida relação entre Gracyanne e os ovos. Durante participação no BBB 2025, a musa fitness surpreendeu o público ao revelar que consome 40 ovos diariamente. Como muitos já sabem, o ovo é considerado um ingrediente fundamental na alimentação de quem busca o estilo de vida fitness.

