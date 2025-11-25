Gracyanne Barbosa reage ao sucesso dos GracyOvos e faz nova revelação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem acompanhou a repercussão do anúncio de lançamento da marca GracyOvos nas redes sociais recebeu uma surpresa na tarde desta terça-feira (25/11). A influenciadora digital Gracyanne Barbosa revelou que a venda dos “ovos gourmets” não passa de uma brincadeira.

A postagem, na verdade, faz parte de uma ação publicitária de Gracyanne para o Canva, ferramenta de design gráfico que cria conteúdo visual para diferentes usos. Ou seja, nada de ovos com a logomarca da influenciadora sendo comercializados em caixinhas luxuosas.

A estratégia foi certeira. O anúncio do suposto lançamento da GracyOvos viralizou nas redes sociais, capturando a atenção de inúmeros seguidores e curiosos. Em vídeo publicado posteriormente, Gracyanne explicou que se trata de uma ação publicitária. Assista:

Gracyanne Barbosa come quantos ovos por dia?

A empresa australiana Canva, fundada em 2012, soube aproveitar a já conhecida relação entre Gracyanne e os ovos. Durante participação no BBB 2025, a musa fitness surpreendeu o público ao revelar que consome 40 ovos diariamente. Como muitos já sabem, o ovo é considerado um ingrediente fundamental na alimentação de quem busca o estilo de vida fitness.