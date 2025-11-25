Transporte metropolitano de Curitiba ganha reforço com 115 novos ônibus

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (AMEP) recebe, nesta terça-feira (25/11), uma frota de 115 novos ônibus que irão reforçar o transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba. A entrega, marcada para as 13h em frente ao Palácio do Iguaçu, representa a maior renovação já realizada na história do sistema metropolitano, segundo o governo estadual.

Os novos veículos vão atender empresas que operam em seis municípios: Almirante Tamandaré, Pinhais, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Colombo e Bocaiúva do Sul. O investimento, de R$ 126 milhões, foi totalmente custeado pelas operadoras do sistema, que apostam na modernização da frota para melhorar o conforto e a eficiência do transporte.

A frota conta com ônibus de diferentes configurações para atender às diversas demandas das linhas metropolitanas. Entre os veículos entregues estão 52 modelos comuns, voltados para linhas de maior circulação; 32 articulados com portas do lado direito, destinados a corredores de maior demanda; 6 articulados no padrão linha direta (Ligeirinho); e 13 veículos padrons no mesmo modelo de operação rápida.

Além desses, há outros 9 ônibus multimodais, capazes de operar com embarque em nível pelo lado esquerdo e acesso por degraus pelo lado direito. A renovação também inclui 3 articulados multimodais, que combinam maior capacidade de passageiros.