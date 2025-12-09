Infraestrutura e Logística

Ponte de Guaratuba atinge 85% de execução e avança em todas as frentes

09/12/25
A obra da Ponte de Guaratuba atingiu 85% de execução em novembro e segue avançando em todas as frentes de trabalho, com previsão de entrega em abril de 2024. Com 1.240 metros de extensão, a estrutura sobre a baía de Guaratuba eliminará a dependência da travessia por ferry-boat, trazendo mais agilidade e integração ao litoral paranaense.

A ponte contará com quatro faixas de tráfego, ciclovia, passeios e iluminação viária, representando um investimento de mais de R$ 400 milhões em mobilidade. Na infraestrutura, 63 das 64 estacas já foram concretadas e 19 travessas concluídas. Na superestrutura, 153 vigas longarinas foram fabricadas, com 128 já lançadas.

Avanços no trecho estaiado e acessos

O trecho estaiado teve progressos expressivos, com 228 metros executados dos 320 previstos. Nos acessos, tanto em Guaratuba quanto em Matinhos, as obras de drenagem, terraplenagem e pavimentação seguem em andamento. Em Guaratuba, o trecho inclui o rebaixamento do morro, com contenções em uma área de 10 mil metros quadrados.

A previsão é movimentar 200 mil metros cúbicos de solo e aplicar 50 mil metros quadrados de pavimentação nos dois lados da obra. O projeto pode ser acompanhado em tempo real através de câmeras de monitoramento no site oficial da obra.

