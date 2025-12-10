Morre Marcelo VIP, golpista que fingiu ser dono da Gol

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido nacionalmente como Marcelo VIP, morreu nesta terça-feira (09/12) em consequência de complicações hepáticas. Nascido em Maringá, no norte do Paraná, ele ficou famoso após se passar por Henrique Constantino, um dos fundadores da Gol Linhas Aéreas, episódio que o projetou para o noticiário nacional.

Ao longo da vida, Marcelo construiu uma trajetória marcada por golpes, identidades falsas e uma sucessão de farsas que o transformaram em um dos personagens criminais mais conhecidos do país. Piloto de avião, ele foi condenado por crimes cometidos em pelo menos quatro estados e permaneceu em regime fechado até 2014.

A história do golpista ganhou repercussão além das páginas policiais. Parte das fraudes cometidas por ele foi registrada no livro VIPs – Histórias Reais de um Mentiroso, lançado em 2005. Anos mais tarde, a obra serviu de base para a adaptação cinematográfica dirigida por Toniko Melo, com Wagner Moura interpretando Marcelo no longa que levou o mesmo título.

O golpe que o tornou nacionalmente conhecido ocorreu em 2001, durante o Carnaval de Recife, quando ele se apresentou como um dos herdeiros da Gol. Concedeu entrevistas, participou de camarotes e circulou entre artistas e empresários como se fosse parte da elite empresarial brasileira.

Além das fraudes ligadas à falsa identidade, Marcelo também foi investigado por envolvimento com o transporte aéreo de cocaína e pelo roubo de uma aeronave pertencente a uma empresa de táxi aéreo da região metropolitana de Cuiabá.

A morte foi confirmada pelo advogado Pedro Machado, que se pronunciou pelas redes sociais. Em nota, ele descreveu Marcelo como “um cliente que se tornou um grande amigo”. Segundo informou o g1, Marcelo estava em Joinville (SC) para uma temporada de trabalho quando o quadro de saúde se agravou. Ele vivia atualmente em Curitiba.

O enterro está previsto para esta quarta-feira (10/12), em São José dos Pinhais.