Prefeitura de Curitiba realiza leilão online com 151 veículos nesta sexta

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba realizará um leilão online nesta sexta-feira (12/12), a partir das 9h, com 151 veículos. O certame inclui automóveis em condição de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível. As informações e imagens dos lotes já estão disponíveis no site da VIP Leilões, empresa contratada para operacionalizar o evento.

O leilão será dividido em três etapas ao longo do dia: das 9h às 11h para veículos em condição de circulação, das 11h às 13h para sucatas aproveitáveis, e das 13h às 17h para sucatas com motor inservível. O critério de arremate será o maior lance por lote.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão, exceto para os lotes de sucatas, restritos a empresas especializadas em desmontagem de veículos com registro no Detran. Este processo é a etapa final dos serviços de apreensão e remoção de veículos irregulares na cidade.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), veículos removidos da via pública por irregularidades podem ser leiloados se não forem retirados do pátio da Setran pelo proprietário no prazo de 60 dias. Interessados podem obter mais informações no site oficial da SMDT.