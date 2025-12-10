Ciclone extratropical causa ventos fortes e rajadas no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ciclone extratropical formado no Rio Grande do Sul está causando ventos fortes e rajadas em quase todas as regiões do Paraná desde a madrugada desta quarta-feira (10). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), houve um aumento significativo na velocidade dos ventos em comparação aos dias anteriores.

Em Curitiba, a velocidade média dos ventos saltou de 6-9 km/h para 12-26 km/h. Paranaguá registrou aumento de 9 km/h para 9-18 km/h. Pato Branco passou de 12 km/h para 14-22 km/h, enquanto Maringá atingiu picos de 10,8-24,8 km/h. As rajadas também foram intensas, com registros acima de 60 km/h em várias regiões, chegando a 126,7 km/h no Pico Marumbi.

Impactos e previsões

O meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, alerta para possíveis problemas nas cidades portuárias devido ao mar agitado e dificuldades na navegação. Apesar dos ventos, as temperaturas permanecem elevadas em algumas regiões, como no Noroeste, onde podem chegar a 30°C.

Para quinta-feira (11), espera-se uma mudança na direção dos ventos, afetando principalmente o litoral. O mar ficará mais agitado, podendo impactar as operações no Porto de Paranaguá. A intensidade do ciclone deve diminuir significativamente, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva apenas no Oeste do estado.

O Simepar continua monitorando as condições climáticas e recomenda que a população acompanhe os alertas emitidos pela Defesa Civil. Para receber informações, basta enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199.