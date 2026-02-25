Leonardo e Bruno & Marrone anunciam turnê histórica, com show em Curitiba e Maringá

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A edição do projeto Cabaré, com Leonardo e Bruno & Marrone, está prestes a cruzar o Brasil para seu último capítulo. Após cinco anos na estrada, diversos shows com ingressos esgotados e milhares de pessoas emocionadas, os artistas anunciam a despedida do projeto, com apenas outo shows no brasil. incluindo Curitiba e Maringá.

O show na capital será no dia 31 de maio, no Estádio Durival Brito e Silva (Vila Capanema), e terá ainda a participação do grupo banda Raça Negra. Os ingressos serão vendidos a partir do dia 10 de março.

Intitulada “Cabaré – O Último Encontro”, a edição atual consagra a reunião ímpar que se firmou como fenômeno cultural, aproximou gerações e criou memórias afetivas de norte a sul do país. O fim desta temporada celebra a força dessa amizade com nostalgia, romantismo e um repertório especial da música sertaneja.

No palco, Leonardo e Bruno & Marrone conduzem o público por uma experiência dedicada a quem é apaixonado pelo sertanejo, percorrendo quatro décadas de carreira dos artistas.

Para esta última rodada, o trio retorna à estrada com uma produção de grande porte, cenografia impactante, painéis de LED e intensidade do início ao fim. Clássicos como “Viva a Vida”, “Telefone Mudo”, “Boate Azul”, “Garçom”, “Dama de Vermelho”, “Amor de Primavera”, “Andorinhas” e “Eu Não Sou Cachorro, Não” levam o público por uma viagem afetiva que transforma cada apresentação em uma noite inesquecível, agora marcada pelo sentimento de despedida.

“O projeto Cabaré foi criado para celebrar encontros, este com Bruno & Marrone é especial por vários motivos; Marrone conheço desde sempre e o Bruno é o par que todo admirador de um bom “cabaré” pode ter. Vamos fazer esta turnê de despedida nos palcos e seguirmos firmes como companheiros”, diz Leonardo, sempre com seu jeito irreverente.

Bruno & Marrone também ressaltam a emoção desses últimos encontros no palco ao lado do amigo. “Celebramos nossa carreira com muito orgulho, dividir o palco com Leonardo é mais um sonho realizado, graças ao ‘Cabaré’, e temos certeza que estas últimas apresentações serão ainda mais especiais”, comentam.

A ideia do Cabaré foi idealizada pela Talismã Music, escritório de Leonardo. Os números confirmam a dimensão do projeto: são mais de 300 apresentações, 4 milhões de espectadores, 410 milhões de visualizações no YouTube, 20 milhões de plays nas plataformas digitais, liderança nas rádios, destaque no IBOPE da TV e alcance superior a 45 milhões de pessoas nas redes sociais.

Com realização da Opus Entretenimento, em parceria com a Groove Live Entertainment, a turnê, até o momento, terá apenas oito apresentações e serão as últimas oportunidades de vivenciar o encontro de três lendas no palco. As cidades confirmadas são:

18/04 – Cuiabá (MT) – Allure Music Hall

09/05 – Goiânia (GO) – Estacionamento do Estádio Serra Dourada

31/05 – Curitiba (PR) – Estádio Durival de Britto e Silva (Vila Capanema) – participação especial de Raça Negra

12/09 – São Paulo (SP) – Mercado Livre Arena Pacaembu

09/10 – Recife (PE) – Classic Hall

10/10 – Fortaleza (CE) – Local a definir

16/10 – Maringá (PR) – Sociedade Rural de Maringá – Arena Coberta – Parque de Exposições

A venda de ingressos para Cuiabá e Goiânia tem início nesta quarta-feira (26/02). Já nas demais cidades, o público poderá garantir presença a partir do dia 10 de março. Todas as informações e canais oficiais de compra estão disponíveis em turnecabare.com.br.