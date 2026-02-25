Festa da Cerveja de Pinhais terá shows de Nenhum de Nós e Atitude 67

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As comemorações pelos 34 anos de Pinhais acontecem nos dias 14 e 15 de março, durante a 8ª edição do Festival da Cerveja. O evento será realizado no Parc Autódromo, das 13h às 22h, nos dois dias.

Entre as principais atrações estão os shows das bandas Nenhum de Nós e Atitude 67. Outros artistas nacionais ainda serão anunciados. O acesso ao festival nos dois dias será por meio de troca de ingressos mediante compras no comércio local. As regras e os pontos de troca ainda serão divulgados nos canais oficiais da Prefeitura.

Além das apresentações musicais, o festival reunirá as cervejarias integrantes da Rota da Cerveja Artesanal de Pinhais. O público contará ainda com praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.

Como parte das celebrações pela emancipação política do município, estão previstas a inauguração de um novo meliponário com abelhas sem ferrão no Bosque Bordignon, a reabertura do Armazém da Família de Pinhais e a entrega de um novo brinquedo infantil no Parque das Águas.

Mês de comemorações

Além da festa, no dia 7 de março, o programa Justiça nos Bairros completa 20 anos no município com atendimentos jurídicos gratuitos no Caic e realização de Casamento Coletivo. Na mesma data, o bairro Maria Antonieta recebe a Praça do Lazer e da Cultura, com atividades para todas as idades.

A agenda inclui ainda a inauguração do Centro de Referência à Saúde da Mulher, no dia 2, integrado ao Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco, com atendimento especializado, exames e Sala Lilás para acolhimento de vítimas de violência. Durante o mês, ocorre o 12.º Mutirão de Saúde, com mais de 1.100 consultas e exames especializados.

A programação também conta com Caminhada da Mulher e Passeio Ciclístico, o 15.º Festival da Canção (Fecapi), o 4.º Festival Pet no Parque Linear Atuba e celebrações religiosas, como Missa em Ação de Graças e Culto de Aniversário no Cenforpe.