Luan Santana, Simone Mendes e mais! São José dos Pinhais anuncia festão de aniversário

Anote na agenda: em março, o compromisso é com a Festa da Cidade de São José dos Pinhais! A celebração acontece nos dias 14 e 15, e de 19 a 22 de março, em comemoração aos 336 anos do município. E olha que festão está chegando para agitar a cidade da região metropolitana!

A prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura (Semuc), preparou uma programação especial com atrações nacionais e artistas locais. E o melhor: todos os shows terão acesso gratuito. Isso mesmo, de graça!

Entre os destaques deste ano estão grandes nomes da música brasileira que prometem fazer o público cantar até ficar rouco: Luan Santana, Simone Mendes, Léo Santana e Jota Quest. Os primeiros dias do evento serão dedicados a atrações religiosas, com a presença do Padre Reginaldo Manzotti e do Grupo Morada.

A festa também abre espaço para artistas da região, uma iniciativa que valoriza os talentos locais, fortalece a identidade cultural são-joseense e movimenta o comércio da cidade.

Para garantir a organização e a segurança do público, as forças de segurança trabalharão de forma integrada, com apoio de equipes privadas. E para ninguém passar fome durante os shows, o evento contará com praça de alimentação e food trucks, com opções variadas para todos os gostos.

Como nos anos anteriores, a festa será realizada em estrutura montada na Rua Voluntários da Pátria, no Centro, entre as ruas Sete de Setembro e Scharffenberg de Quadros. O local já se consolidou como ponto de encontro para celebrar a história do município.

Mais informações sobre o evento serão divulgadas nos próximos dias pelas redes oficiais da Prefeitura de São José dos Pinhais.

