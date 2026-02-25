Linha de ônibus Curitiba-Aeroporto dobra número de viagens diárias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O trajeto entre Curitiba e o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, ganhará um importante reforço no atendimento a partir de 2 de março. A linha de ônibus E32 passará a circular com intervalos fixos de 20 minutos durante todo o dia, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

A novidade foi anunciada pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) e representa uma significativa ampliação na oferta do serviço. O número de viagens diárias saltará de 22 para 54, considerando os dois sentidos do trajeto – mais que o dobro da disponibilidade atual.

Para garantir a pontualidade e a regularidade dos novos horários, a frota contará com um veículo adicional. As partidas começarão às 5h40 da manhã e seguirão até as 23h20, tanto do Terminal Boqueirão quanto do Aeroporto.

A padronização dos intervalos em 20 minutos foi pensada para facilitar o planejamento de quem utiliza o transporte para diferentes finalidades: trabalho, estudo, viagens aéreas ou mesmo conexões com outras linhas do sistema metropolitano.

Um dos principais atrativos do trajeto é a agilidade. Cerca de 80% do percurso entre a área central de Curitiba e o Aeroporto é realizado em canaleta exclusiva para o transporte coletivo, o que torna a viagem mais rápida em comparação com rotas alternativas, como a Avenida das Torres ou a BR 277.

A linha E32 – Aeroporto/Terminal Boqueirão (via Terminal Central) representa uma alternativa econômica e sustentável para passageiros e trabalhadores que precisam se deslocar diariamente entre a capital paranaense e o terminal aeroportuário.