Rua Rockefeller inicia obras para se tornar via de mão dupla em Curitiba

A partir desta quinta-feira (26/2), a Rua Rockefeller, no bairro Rebouças em Curitiba, começará a receber obras de correção geométrica. As intervenções fazem parte do Lote 2.3 do projeto BRT Leste/Oeste e ocorrerão no trecho entre as avenidas Silva Jardim e Sete de Setembro. O objetivo é preparar a via para se tornar futuramente uma rua de mão dupla, permitindo o acesso ao Shopping Estação a partir da Avenida Silva Jardim.

As obras incluem manutenção do pavimento, implantação de uma pequena rotatória e remanso, retirada da divisão física entre as pistas, ajustes nas calçadas, nova sinalização e adequação do sistema de drenagem. A previsão é que os trabalhos durem cerca de 21 dias, dependendo das condições climáticas.

Durante o período de obras, o acesso para clientes e lojistas do shopping será garantido pela Rua Rockefeller, a partir da Sete de Setembro. Motoristas devem ficar atentos à sinalização ao circular pelo local.

As intervenções na Rua Rockefeller fazem parte de um projeto maior que inclui melhorias nas avenidas Presidente Affonso Camargo e Sete de Setembro, além da requalificação da Praça Eufrásio Correia. O Lote 2.3 tem investimento de R$ 43,6 milhões e prazo de execução de 15 meses, integrando o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba.

As obras visam melhorar a eficiência do transporte coletivo e aumentar a segurança e o conforto para pedestres, ciclistas, motoristas e usuários do sistema de transporte público na região central da cidade.