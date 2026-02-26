ExpoLondrina 2026 abre 350 vagas de emprego e entrevistas começam em breve

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma parceria inédita entre a Prefeitura de Londrina e a Sociedade Rural do Paraná vai contratar trabalhadores temporários para atuar durante a ExpoLondrina 2026. Ao todo, serão ofertadas 300 vagas para a função de zeladoria e 50 para bilheteiro.

As entrevistas acontecem nos dias 2, 3 e 4 de março, das 8h às 17h, no Parque Ney Braga. Para as vagas de bilheteiro, os candidatos serão encaminhados diretamente à empresa responsável, localizada na Rua Visconde de Mauá, 79.

A seleção será coordenada pela Admita RH, empresa que já conduziu as contratações em edições anteriores da feira, com apoio institucional da Secretaria Municipal na divulgação e encaminhamento dos candidatos.

Caso as vagas não sejam totalmente preenchidas durante os três dias de entrevistas, a Secretaria disponibilizará sua estrutura, no Centro de Londrina, para a realização de uma nova etapa de seleção.

A iniciativa busca ampliar a participação da Prefeitura na feira, considerada uma das maiores exposições rurais do Brasil e da América Latina. “Quando unimos forças, ampliamos oportunidades e garantimos que os trabalhadores da nossa cidade estejam inseridos em grandes eventos que movimentam a economia nacional”, afirmou o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Cesar Makiolke.

Em 2025, a ExpoLondrina movimentou R$ 1,7 bilhão em negócios, superando os R$ 1,3 bilhão registrados em 2024. Para a edição de 2026, que será realizada de 10 a 19 de abril, a expectativa é ampliar ainda mais esse volume.

Entre as metas estão o fortalecimento das rodadas de negócios e a geração de empregos temporários, diretos e indiretos, com impacto nos setores de serviços, comércio e logística, além da ampliação das oportunidades de renda no município.