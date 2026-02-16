Escola pública de Londrina ganha catracas com reconhecimento facial e robôs assistentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Londrina iniciou, na última sexta-feira (13/2), um projeto pioneiro para ampliar a segurança e incorporar novas tecnologias às escolas da rede municipal. A Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico foi escolhida para testar a iniciativa.

Na unidade, duas catracas com reconhecimento facial foram instaladas na portaria para controlar o acesso ao prédio. Um banco de dados reúne o cadastro de alunos, professores e funcionários. A liberação da entrada ocorre de forma automática e, em caso de restrição, o sistema bloqueia o acesso.

A tecnologia também permite registrar a presença dos estudantes durante o intervalo. O sistema aponta quais crianças consumiram a merenda e em qual horário. Antes, a conferência era manual. Agora, o processo se torna mais ágil e preciso.

Segundo a diretora da escola, Thatiane Araújo, a ferramenta fortalece a comunicação com as famílias. “Esse controle facial está envolvido desde a entrada e permanência na unidade, e saber quando a criança faz uso da merenda. E por meio desses dados a Prefeitura vai conseguir um cálculo real do que é consumido por unidade da merenda escolar, garantindo uma relação com a segurança do acesso e permanência na unidade escolar”, frisou.

Além das catracas, a instituição recebeu robôs interativos. Equipados com Inteligência Artificial, os equipamentos devem auxiliar em atividades educacionais e administrativas. A proposta é estimular competências digitais e o raciocínio lógico dos estudantes.

Robôs auxiliam atividades pedagógicas. Foto: Emerson Dias/Prefeitura de Londrina.

Para viabilizar o projeto, os docentes passaram por treinamento específico para operar os robôs da empresa Xyron. A companhia foi credenciada pela prefeitura por meio do Edital de Soluções Inovadoras. A partir de agora, os alunos terão contato com a tecnologia nas atividades escolares.

A escola já desenvolvia ações voltadas à inovação. Entre elas, o Programa Wash, sigla para Workshop Aficionados em Software e Hardware, o Espaço Maker e o Letramento Digital. A unidade também foi selecionada como Ambiente Promotor de Inovação no edital Boas Práticas Separtec+, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).