Fraude bancária em Londrina: quadrilha explora usuários de drogas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná desmantelou um esquema criminoso que explorava pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente usuários de drogas, para abrir contas bancárias e solicitar empréstimos consignados fraudulentos. A operação, realizada na manhã desta terça-feira (03/02), em Londrina, Norte do Estado, resultou na prisão de quatro suspeitos.

Durante o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram R$ 20 mil em espécie, diversos cartões bancários utilizados nos golpes, documentos falsos, três veículos, um jet ski, celulares e maquininhas de cartão – evidências do padrão luxuoso de vida mantido pelos criminosos.

+ Leia mais Paraná terá 11 novos ambulatórios especializados: Cidades têm obras quase prontas

“Identificamos cinco contas abertas no interior de São Paulo com documentação fraudulenta. Em outro inquérito que está em andamento, rastreamos a abertura de mais de cem contas bancárias abertas dessa mesma forma”, explica o delegado da PCPR Edgard Hildebrand.

A investigação revelou que os suspeitos criavam empresas de fachada para ocultar o dinheiro obtido ilegalmente, mantendo uma falsa imagem de prosperidade. “Esses recursos eram obtidos por meio de fraude, lavagem de dinheiro e violação da dignidade humana, em contraste com a aparência de sucesso e prosperidade mantida pelos envolvidos”, complementa o delegado.

A ação policial teve como objetivo principal desarticular a estrutura financeira do grupo e responsabilizar os envolvidos. Os quatro presos já foram encaminhados ao sistema penitenciário e responderão pelos crimes de fraude bancária, lavagem de dinheiro e exploração de pessoas vulneráveis.