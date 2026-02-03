Paraná terá 11 novos ambulatórios especializados: Cidades têm obras quase prontas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o objetivo de ampliar a oferta de atendimento especializado no Paraná, 11 Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) estão próximos de serem entregues em diferentes regiões do estado. Ao todo, o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), investirá mais de R$ 279 milhões para a implantação de 17 unidades.

Atualmente, o Paraná tem 13 AMEs em construção, com investimento que ultrapassa R$ 247 milhões. Outras quatro unidades estão em fase de licitação ou em processo de habilitação, ampliando a rede de atendimento especializado no estado.

As obras mais próximas da conclusão estão nas cidades de União da Vitória (96,45%), Cianorte (95,19%) e Ivaiporã (93,53%). Também apresentam alto percentual de execução os AMEs de São José dos Pinhais (94,30%), Ponta Grossa (87,5%) e Irati (84,16%).

Outras unidades seguem em diferentes estágios de obra: Jacarezinho (68,75%), Almirante Tamandaré (65,92%), Cornélio Procópio (60,49%), Campo Mourão (55,54%) e Paranavaí (53,16%).

Além dessas, a unidade de Paranaguá, com 35% de execução, está em processo de relicitação, enquanto o AME de Apucarana teve as obras iniciadas recentemente. Também está prevista, para os próximos meses, a construção das unidades de Pitanga, Goioerê, Santo Antônio da Platina e Toledo.

A estratégia do governo estadual é fortalecer a rede de atendimento especializado, descentralizar os serviços, reduzir filas de espera por consultas e exames e garantir que a população tenha acesso mais rápido a especialidades médicas perto de casa.

Como são as AMEs?

As unidades são classificadas em três tipos, conforme a estrutura física e a capacidade de atendimento. O AME Tipo I, com cerca de 4 mil metros quadrados, conta com 37 consultórios e 10 salas de exames.

Algumas unidades também terão Centro de Especialidades Odontológicas, Centro de Fisioterapia e Laboratório de Análises. Esse modelo será implantado em Almirante Tamandaré, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Paranavaí e São José dos Pinhais.

O AME Tipo II possui estrutura intermediária, com aproximadamente 2,5 mil metros quadrados, 22 consultórios e sete salas de exames. Esse formato será adotado em Cianorte, Irati, Ivaiporã e União da Vitória.

Já o AME Tipo III funcionará como uma policlínica municipal, com consultórios multiprofissionais e capacidade para atender cerca de 5 mil pacientes por mês. As unidades terão área de aproximadamente 1.014 metros quadrados e serão construídas em Goioerê, Pitanga, Lapa, Santo Antônio da Platina, Foz do Iguaçu e Toledo.

Além desses modelos, duas unidades com projetos específicos estão em andamento: o AME universitário de Ponta Grossa e o AME do Litoral, em Paranaguá.

Investimentos

Para garantir o funcionamento pleno das novas unidades, o Governo do Paraná também está investindo na aquisição de equipamentos e mobiliário. Em dezembro de 2025, foram anunciados R$ 42,5 milhões para equipar 10 AMEs em construção.

A Sesa também criou o Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais (QualiCis) e o programa Regionaliza Mais Paraná, lançado em dezembro de 2025. Juntos, os programas somam um investimento anual de R$ 136 milhões para o custeio e a manutenção dos serviços especializados gerenciados pelos consórcios.

Na primeira fase do Regionaliza Mais Paraná, o aporte previsto é de R$ 36 milhões por ano para apoiar o custeio e a manutenção dos serviços especializados, incluindo os AMEs. Já a segunda fase destinará R$ 40 milhões ao cofinanciamento de consultas especializadas.