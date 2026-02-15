Tem ciclone a caminho do Paraná: confira a previsão do tempo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira (16/2), um novo ciclone extratropical começa a se formar na costa do Rio Grande do Sul. O sistema deve ganhar força entre terça (17/2) e quarta-feira (18/2), já em alto-mar, intensificando áreas de instabilidade na Região Sul do país.

No Paraná, a influência do sistema de baixa pressão reforça a formação de instabilidades, principalmente na região Sul do estado. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as tempestades podem se espalhar para outras áreas.

+ Leia mais Carnaval de Curitiba atrai 20 mil pessoas em noite de desfiles

As chuvas devem atingir de forma mais intensa a Região Metropolitana de Curitiba entre terça e quarta-feira (18/2), no fim do feriado prolongado de Carnaval. O ciclone deve perder força a partir de sexta-feira (19/2).

Nesse período, uma massa de ar mais seco avança sobre o Paraná, favorecendo a redução das chuvas e maior presença de sol. Com isso, o próximo fim de semana deve ser de tempo mais estável, embora com leve queda nas temperaturas em algumas regiões.

Em Curitiba, as máximas para a semana devem variar entre 26 ºC e 29 ºC. As temperaturas mínimas também começam um pouco mais altas, partindo de 18 ºC.