Advogada que salvou a família de incêndio no Paraná vira candidata a deputada

A advogada Juliane Vieira anunciou nesta segunda-feira (3) a sua candidatura a deputada estadual pelo Paraná, no partido MDB. Juliane ficou conhecida depois de salvar a mãe e o primo de um apartamento em chamas em Cascavel, no oeste do Paraná, em outubro de 2025. Ela foi resgatada por último e teve mais de 60% do corpo queimado.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Juliane afirma que foi sua história como sobrevivente de queimaduras que a motivou a concorrer ao cargo. Entre as propostas, ela destaca a intenção de atuar para a ampliação do acesso ao tratamento especializado para vítimas de queimaduras no Paraná.

Ela também afirmou que pretende trabalhar para implantar um hospital de referência no oeste do estado, para descentralizar o atendimento às vítimas de queimaduras. Atualmente, as vítimas são tratadas principalmente em Londrina e em Curitiba.

“Eu acredito que a política só faz sentido quando chega antes da tragédia”, disse Juliane.

O incêndio

Em outubro de 2025, as chamas tomaram conta de um apartamento no 13º andar em Cascavel. Durante o incêndio, Juliane se pendurou em um suporte de ar-condicionado do prédio para retirar a mãe, de 51 anos, e um primo, de 4 anos, que não estavam conseguindo sair do imóvel.

Ela foi resgatada pelos bombeiros e ficou três meses internada no Hospital Universitário de Londrina, devido às queimaduras que sofreu.