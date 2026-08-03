Dois novos vereadores tomam posse na retomada dos trabalhos na Câmara

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) deu posse nesta segunda-feira (3) aos vereadores Matteus Henrique (PT) e Dalton Borba (Solidariedade), na sessão que reabriu os trabalhos legislativos após o recesso de julho. Com a mesa presidida por Tico Kuzma e plenário lotado de apoiadores e convidados, os dois novos parlamentares fizeram seus primeiros discursos na Casa.

O vereador Matteus Henrique (PT) subiu na tribuna e se apresentou como oriundo de escola pública e destacou que a educação foi o maior legado deixado pelos pais: a certeza de que ela transforma e liberta.

O petista se descreveu como um jovem negro, periférico e LGBT assumindo um espaço historicamente distante de parte da população curitibana, e defendeu que o mandato seja popular, próximo do dia a dia de quem enfrenta o ônibus lotado, a passagem cara e as desigualdades de uma cidade que, segundo ele, também esconde sua população em situação de rua.

O vereador prometeu dedicação diária ao mandato e defendeu que a Câmara direcione o debate para pautas como plano diretor, edital do transporte, plano de carreira dos servidores, segurança, habitação e saúde — deixando para trás, em suas palavras, as manchetes ligadas a confusões e denúncias de corrupção.

Já Dalton Borba (Solidariedade) iniciou seu discurso agradecendo aos servidores da Casa e registrando a presença de ex-alunos da Faculdade de Direito. O vereador celebrou uma vitória obtida na Justiça Eleitoral (TRE-PR) em defesa da representação das mulheres nos parlamentos brasileiros, classificando-a como uma conquista coletiva das mulheres do país.

Citando o professor Paulo Bonavides, Borba reafirmou o compromisso de exercer o mandato pautado pelos princípios da Constituição Federal, reforçando que pretende manter a mesma conduta dos dois mandatos anteriores que já exerceu na Câmara.