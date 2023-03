Adolescente leva arma para escola e ameaça colega no interior do Paraná

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após ameaçar um colega de sala com uma arma de fogo dentro do Colégio Estadual Irondi Pugliesi, em Arapongas, no Norte do Paraná. Na sequência, ele fugiu e um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas foi acionado para localizá-lo. A Polícia Militar o encontrou.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, os dois alunos foram retirados da sala de aula depois de uma discussão. Em frente às pedagogas, um deles sacou a arma da mochila e apontou para o outro estudante. As profissionais conseguiram acalmar o adolescente, mas ele correu. Nenhum disparo foi feito.

O aluno foi encontrado perto da casa dele e os pais autorizaram que a Polícia Militar procurasse a arma dentro da residência. No entanto, ela não foi encontrada.

Em nota, a Seed-PR afirma que realizou o Treinamento de Segurança Escolar Avançado em escolas da rede estadual, no último fim de semana.

