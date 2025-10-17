Nova Rua da Cidadania em bairro de Curitiba ganha data de inauguração 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova Rua da Cidadania da Cidade Industrial de Curitiba (CIC) será inaugurada nos dias 15 e 16 de novembro, com uma programação especial de atividades culturais e esportivas ainda a serem divulgadas pela prefeitura. Localizada na Rua Orlando Luís Lamarca, 438, na Vila Nossa Senhora da Luz, a nova estrutura vai substituir a antiga sede da administração regional e promete se tornar um novo polo de serviços e convivência na região.

O espaço integra o Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba) e está em fase final de construção, com a instalação de mobiliários e equipamentos urbanos. Na parte externa, o artista curitibano Paulo Auma trabalha na criação de um mural de 340 metros, que vai colorir as fachadas do edifício. A obra retrata elementos da história, arte e cultura da comunidade da CIC, valorizando as referências locais e o sentimento de pertencimento dos moradores.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a nova Rua da Cidadania deve beneficiar mais de 206 mil habitantes dos bairros Riviera, Augusta, São Miguel e Cidade Industrial. O projeto foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e executado sob coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas. O investimento total do município é de R$ 54 milhões.

Como será a nova rua da cidadania?

Com acesso principal pela Rua Orlando Luís Lamarca, o novo prédio conta com 14,5 mil metros quadrados de área construída, divididos entre 8,8 mil m² destinados ao atendimento público e 5,7 mil m² no subsolo, reservados para estacionamento e áreas de apoio.

No pavimento inferior, haverá estacionamento coberto, espaço para a Guarda Municipal, áreas de apoio técnico e instalações esportivas. Já no andar térreo, os cidadãos terão acesso a serviços descentralizados das secretarias municipais, como atendimentos de saúde, assistência social, finanças e urbanismo, além de áreas administrativas e salas de apoio para servidores e equipes comunitárias.

Obras da nova Rua da Cidadania da CIC. Curitiba, 10/10/2025. Foto: Pedro Ribas/SECOM

Integrada aos equipamentos públicos já existentes na região, como escola, Farol do Saber, praça, teatro e CRAS, a nova Rua da Cidadania foi planejada para ser sustentável e autossuficiente. O prédio contará com painéis solares capazes de gerar cerca de 240 kW de energia, o suficiente para suprir parte do consumo do edifício, e com sistema de reuso da água da chuva para limpeza e irrigação.

