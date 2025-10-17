Cavado provoca chuva e ventos fortes antes da volta do sol no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde quinta-feira (16/10), a formação de um cavado meteorológico sobre o Sul do Brasil vem provocando instabilidades e ventos intensos em diversas regiões do Paraná. A partir desta sexta-feira (17/10), a previsão indica chuva em praticamente todo o estado, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral.

As precipitações já registradas chegaram acompanhadas de rajadas fortes de vento. Em Nova Tebas, por exemplo, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de 103,7 km/h por volta das 19h de quinta-feira. Ventos superiores a 70 km/h também foram medidos em Umuarama e Campo Mourão.

O que é um cavado meteorológico?

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o cavado é uma área alongada de baixa pressão atmosférica que favorece a formação de nuvens de tempestade. As correntes de vento que se movem dentro dessa área intensificam o levantamento do ar quente e úmido, criando condições ideais para pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento.

Atualmente, tempestades formadas no norte da Argentina, no Paraguai e em Santa Catarina avançam em direção ao norte, impulsionadas pelo calor e pela alta umidade. O efeito é sentido principalmente nas regiões Noroeste, Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste e Sul, além de áreas pontuais do Norte do Paraná, onde o tempo começou a mudar ao longo da quinta-feira.

A previsão indica pancadas isoladas, com possibilidade de temporais localizados, que atingem uma cidade e deixam outra vizinha sem chuva. “A princípio não são grandes tempestades, e sim chuvas rápidas e localizadas entre a tarde e o início da noite. A tendência é que, durante a madrugada, as instabilidades percam força e o céu fique com nebulosidade variável”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Sol de volta na previsão

A partir da noite de sábado (18/10), o sistema começa a se dissipar, permitindo uma recuperação gradual das temperaturas em todo o estado. O sábado ainda será chuvoso, com mínima de 13°C e máxima de 23°C em Curitiba.

No domingo (19/10), o cenário muda. O tempo volta a ficar estável, com predomínio de sol em todas as regiões. Pode haver garoas leves no Leste, especialmente no início do dia. A capital paranaense terá mínima de 9°C e máxima de 16°C.

