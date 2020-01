O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou ontem impor sanções ao Iraque se o país exigir que militares americanos deixem o país.

No domingo, o Parlamento iraquiano votou a favor de uma resolução que exige a expulsão de tropas dos EUA, em reação ao ataque aéreo americano no Iraque que matou o principal líder militar do Irã, o general Qassim Suleimani, no fim da semana passada.

“Nós temos lá (no Iraque) uma base aérea que é extraordinariamente cara. Custou bilhões de dólares”, disse Trump no avião presidencial, o Air Force One, quando retornava da Flórida para Washington. “Não vamos sair, a menos que nos paguem de volta por ela”, acrescentou.

Trump disse ainda que, a menos que os EUA saiam do Iraque de “forma bastante amigável”, Washington irá impor aos iraquianos “sanções como eles nunca viram antes”. Fonte: Dow Jones Newswires.