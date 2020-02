O segundo avião que a força aérea britânica usou para resgatar cidadãos do país do epicentro do coronavírus na China chegou ao Reino Unido hoje de manhã.

No voo, estavam 105 cidadãos britânicos e 95 de outros países. Ao todo, a equipe médica que assiste o grupo tem 13 profissionais.

Ao pousar, os passageiros foram levados a um hotel em Milton Keynes, cidade a 70 quilômetros de Londres. Lá, eles ficarão em quarentena por 14 dias.

O voo fez uma escala em Berlim, onde desembarcaram 22 cidadãos da Alemanha e 17 de outros países europeus. Fonte: Associated Press.