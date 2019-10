Os parlamentares britânicos aprovaram neste sábado, por 322 votos a 306, uma emenda que adiará o Brexit até que o Parlamento aprove a lei que implementa o acordo de saída da União Europeia. A chamada emenda Letwin terá o efeito de adiar a votação decisiva do acordo de saída negociado pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, com a União Europeia, forçando Johnson a pedir uma prorrogação de prazo à UE.

O Parlamento aprovou anteriormente uma lei obrigando-o a fazer isso se um acordo não tivesse sido aprovado até este sábado. A medida busca garantir que o Reino Unido não saia da UE sem um acordo na data prevista de saída, em 31 de outubro. O governo ainda espera poder aprovar a legislação necessária até o fim do mês para que o Reino Unido possa deixar o bloco a tempo. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.