O coordenador do Brexit para o Parlamento Europeu, o eurodeputado Guy Verhofstadt, disse que legisladores especialistas avaliarão na segunda-feira os desdobramentos da decisão do Parlamento britânico de adiar a votação sobre o Brexit, tendo em vista que o prazo ficará apertado para qualquer aprovação legislativa da União Europeia antes de 31 de outubro.

Verhofstadt disse que o Grupo de Direção do Brexit do Parlamento Europeu se reúne na segunda-feira, conforme planejado. Anteriormente, ele havia afirmado que o processo de aprovação do Brexit britânico precisava ser concluído antes que o Parlamento da UE o apreciasse.

Com pouco tempo antes da próxima sessão do Parlamento da UE, prevista para quinta-feira, provavelmente seria necessária uma extensão técnica da data final de 31 de outubro. A próxima plenária da UE para além da semana que vem deve ocorrer em 13 de novembro, com a necessidade de uma extensão de prazo de pelo menos duas semanas para aprovação final da UE. Fonte: Associated Press.