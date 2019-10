O peronista Alberto Fernández venceu as eleições presidenciais na Argentina em primeiro turno com 48,1% dos votos. O atual presidente, Mauricio Macri, obteve 40,4% da preferência eleitoral. Pelas regras eleitorais do país, se um candidato obtiver mais de 45% dos votos, não há necessidade de segundo turno.

Os dados são da autoridade eleitoral argentina e refletem o momento em que 98% das urnas já haviam sido apuradas, na madrugada desta segunda-feira, 28.

No domingo, 27, à noite, ainda no início da apuração, Macri reconheceu a vitória do rival, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner.