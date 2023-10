O Museu do Louvre, em Paris, o mais visitado do mundo, foi evacuado neste sábado e teve de fechar suas portas devido ao temor de um ataque terrorista, um dia depois de um jovem islâmico checheno ter matado um professor dentro de uma escola na cidade de Arras, no norte da França. Segundo informou o próprio Louvre, a decisão foi tomada depois que o museu recebeu ameaças por escrito.

“Por questões de segurança, o museu do Louvre fecha suas portas hoje, sábado, 14 de outubro. As pessoas que marcaram uma visita hoje serão reembolsadas”, afirmou a instituição em uma mensagem nas redes sociais. Segundo a imprensa francesa, cerca de 15 mil visitantes tiveram de ser evacuados depois de o museu ter recebido uma ameaça de bomba por escrito. Apenas em 2022, o Louvre recebeu quase 8 milhões de pessoas, e é uma das principais atrações turísticas do mundo.

Polícia francesa já prendeu nove pessoas após assassinato de professor

A evacuação e o fechamento do emblemático museu acontecem um dia depois de o jovem checheno Mohamed M. ter esfaqueado, na sexta-feira, o professor do ensino médio Dominique Bernard, 57 anos, no interior de uma escola em Arras. Bernard foi morto; outro professor e um funcionário da unidade de ensino ficaram gravemente feridos.

Além de Mohamed, detido com o uso de um taser, a polícia da França prendeu outras oito pessoas por supostos vínculos com o atentado, a maioria deles familiares ou pessoas relacionadas com o jovem checheno, que permanece sob custódia policial. Segundo fontes oficiais, entre os detidos estão dois irmãos de Mohamed M., sua mãe, sua irmã, seu tio e duas pessoas de nacionalidade bielorrussa. Este tipo de detenções dentro do círculo mais próximo do suspeito é muito comum na França quando se trata de ataques islâmicos.

