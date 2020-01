O motorista bêbado que atropelou no domingo, dia 5, 17 turistas alemães e matou sete, no norte da Itália, foi hospitalizado em uma unidade psiquiátrica após dizer que queria se suicidar. O homem de 27 anos, que dirigia um carro esportivo em alta velocidade, manifestou “impulso suicida” após saber da tragédia que provocou, segundo a polícia. Ele pode pegar até 18 anos de prisão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.