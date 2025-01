Homem atropela multidão em rua de Nova Orleans e deixa ao menos 10 mortos

Um homem jogou um carro contra uma multidão nesta quarta-feira (1º) em uma rua turística de Nova Orleans, nos Estados Unidos, causando várias mortes nas primeiras horas do ano novo, segundo a imprensa americana.

Testemunhas ouvidas pela emissora CBS disseram que o carro acelerou contra pessoas na Bourbon Street, no chamado Bairro Francês, uma das principais atrações turísticas da cidade no estado da Louisiana. Em seguida, o homem teria descido do veículo e começado a disparar uma arma de fogo, com policiais atirando de volta.