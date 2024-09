Gata ‘mais velha do mundo’ morre aos 33 anos de idade

Rosie, considerada -não oficialmente- a gata mais velha do mundo, morreu aos 33 anos em Norwich, na Inglaterra.

Rosie, que havia feito aniversário em 1º junho, morreu em casa. A informação foi confirmada por sua tutora Lila Brissett, 73, segundo o jornal local Eastern Daily Press.

“Sinto tanto a falta dela. Ela não estava muito bem e, um dia, simplesmente caminhou até o corredor da casa, se deitou e morreu”, contou Lila, que adotou Rosie quando ela ainda era um filhote. “Apesar disso, tivemos muitas memórias boas e estou feliz por termos passado esse tempo juntas.”

Nascida em 1991, era tida como a gata mais velha do mundo. Hoje, o título oficialmente pertence ao gato Flossie, de 28 anos, também do Reino Unido, de acordo com o Guinness Book. No ano assado, uma porta-voz do Guinness World Records incentivou Lila a enviar uma inscrição para Rosie, mas ela nunca foi atrás disso, segundo o tabloide americano The New York Post.

A gatinha Rosie, em seu aniversário, em 2023. Foto: Reprodução/Newsquest

Rosie pertencia a outra família antes de ser adotada por Lila. Na ocasião, uma organização que resgata gatos entrou em contato com Lila dizendo que um dos membros da primeira família de Rosie era alérgico e, por isso, a gata precisava de um novo lar. Lila, que já era viúva e havia resgatado outro gato e um cachorro de rua, recebeu Rosie em casa “com muito prazer”, contou o NY Post.

“Rosie dorme perto da janela o dia todo e, como um relógio, levanta para comer alguma coisa e usa a caixa de areia. Tudo o que ela faz é comer, dormir, usar a caixa de areia e repetir. Eu frequentemente tenho que checar se ela ainda está viva e respirando. Tenho medo do dia em que ela cruzará a ponte do arco-íris. Ela deixará um grande vazio. Sentirei muito a falta dela quando ela se for”, disse Lila Brissett, em declaração anterior sobre a gata Rosie.

