O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reuniu-se nesta quarta-feira com o presidente da Tunísia, Kais Saied, para discutir o conflito da Líbia. Ainda não há informações se algo foi decidido no encontro.

Erdogan apoia o governo do primeiro-ministro Fayez Sarraj, que controla a capital, Trípoli, e a parte oeste do país. Sarraj também é apoiado pelos líderes da Itália e do Catar. Já o “governo oriental” é reconhecido por França, Rússia, Jordânia, Emirados Árabes Unidos e outros países.

A Líbia vive uma onda de violência e uma série de confrontos políticos que se sucedem desde a derrubara do ditador Moammar Gadhafi, em 2011. O presidente da Turquia já sinalizou que avalia enviar soldados à região. Fonte: .