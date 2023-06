As quatro crianças, incluindo um bebê, que estavam perdidas há 40 dias na Amazônia colombiana após um acidente aéreo, foram encontradas vivas nesta sexta-feira. O anúncio foi feito pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, no Twitter. “Uma alegria para todo o país”, disse Petro.

Os resgatados, com idades entre 13 anos e um ano, receberam atendimento médico na cidade de San José del Guaviare, no sul da Colômbia, e podem ser transportados para a capital, Bogotá.

As crianças foram encontradas por uma equipe de buscas que incluía indígenas voluntários e forças especiais militares. Em uma foto divulgada por militares, é possível ver um soldado segurando o bebê enquanto as demais crianças estão sentadas ao redor.

A busca pelos desaparecidos envolveu 11 aeronaves. Ao longo dos dias, os militares chegaram a jogar refeições prontas e kits com apitos e isqueiros para fora dos aviões, na esperança que as crianças encontrassem. Panfletos pedindo para elas fazerem barulho e fumaça também foram lançados no ar.

O grupo de crianças estava em um avião Cessna 206 que caiu no dia 1º de maio. Rastreadores indígenas localizaram o avião duas semanas depois. O piloto Hernando Murcia e a mãe das crianças, Magdalena Mucutuy não sobreviveram à queda. O voo viajava da aldeia de Araracuara para San José.

A descoberta do avião desencadeou a busca pelas crianças, denominada Operação Esperança, que incluiu 113 militares trabalhando com 92 rastreadores indígenas. (Fonte: Dow Jones Newswires)

