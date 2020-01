Pelo menos seis índios nicaraguenses morreram e desapareceram após um ataque armado de colonos contra uma comunidade no norte da Nicarágua, denunciou nesta quinta-feira, 30, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O ataque ocorreu na noite de quarta-feira (29) na Reserva da Biosfera de Bosawás, uma zona de proteção ambiental. Os colonos também queimaram as habitações indígenas. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.