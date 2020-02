O Ministro da Saúde de Cingapura confirmou nesta terça-feira os primeiros quatro casos de transmissão local do coronavírus, que teve origem na cidade chinesa de Wuhan no fim do ano passado.

Os casos são os primeiros de transmissão de humano para humano entre pessoas que vivem em Cingapura e não viajaram para a China recentemente.

Seis novos casos foram confirmados hoje, elevando para 24 o total de infectados em Cingapura.

Na semana passada, Cingapura adotou medidas de restrição a viagens numa tentativa de conter a propagação do vírus, impedindo a entrada de visitantes que estiveram na China nos últimos tempos ou possuam passaportes chineses. Fonte: Dow Jones Newswires.