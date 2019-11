Mais de 500 imigrantes foram transferidos ontem para acomodações temporárias, depois que a polícia da França desmantelou um campo de imigrantes em Paris. A operação, a 60ª do tipo na capital francesa desde o início da crise migratória, em 2015, foi realizada sem incidentes e sob supervisão policial.

Há três semanas, a polícia desmantelou outros dois campos no norte de Paris, onde 1.600 imigrantes viviam em tendas. As autoridades prometeram desmantelar todos os acampamentos ilegais de Paris. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.