A Polícia Metropolitana de Londres esvaziou nesta segunda-feira, 3, edifícios e interditou várias ruas no distrito de Soho, na capital britânica, após a descoberta de uma bomba da 2ª Guerra que não explodiu. O objeto foi encontrado no local de uma construção em Dean Street, uma área repleta de restaurantes e bares. As pessoas que estavam no Hotel Soho, no Soho Theatre e no Groucho Club foram retiradas. Segundo o Ministério da Defesa, de 2010 até 2018 já foram encontrados 450 artefatos de guerra em Londres. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.