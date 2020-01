O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse em pronunciamento à nação nesta quarta-feira que o ataque iraniano com mísseis lançado ontem à noite contra duas bases aéreas utilizadas por tropas americanas no Iraque foi um “tapa na cara” dos EUA, mas fez a ressalva de que “ações militares não são suficientes”.

Khamenei falou horas depois da ofensiva iraniana, que foi em retaliação ao bombardeio dos EUA que matou o principal líder militar do Irã, o general Qassim Suleimani, no fim da semana passada.

No pronunciamento, Khamenei disse ainda que “corrupta presença dos EUA na região deve chegar ao fim”, com o argumento de que causou “guerra, divisão e destruição”.

Khamenei também exaltou as virtudes de Suleimani, ao dizer que ele foi um “grande e corajoso guerreiro” e um “querido amigo”. Fonte: Associated Press.