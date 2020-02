A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo Especial para Jovens da Vila Torres. Os interessados tem até o dia 13 deste mês (quinta-feira) para realizar o cadastro. As provas serão no sábado (15). São cinco vagas em cursos presenciais, para início ainda no 1° semestre

A iniciativa da instituição vai proporcionar aos jovens carentes moradores da vizinhança a oportunidade de ingresso no ensino superior com bolsa de estudos integral, além de uma bolsa permanência no valor de R$400,00.

Para participar, os candidatos precisam ter o Ensino Médio completo, ter até 29 anos de idade, não possuir diploma de curso superior, residir na Vila Torres e ter renda per capita familiar de, no máximo, um salário mínimo e meio.

Além da prova – composta por 20 questões objetivas e uma redação – o jovem ainda passa por uma etapa de entrega de documentação e por uma entrevista. O resultado da primeira etapa será divulgado no site www.identidade.pucpr.br a partir das 14h do dia 19 de fevereiro.

Segundo a responsável pelo projeto, Simone Tavares, a ação contribui para que os jovens transformem o seu futuro e devolvam isso em benefícios para sua comunidade de origem. “Trabalhamos de forma sistêmica, fomentando a cooperação entre a Universidade e seus vizinhos, não fechando os olhos para a realidade e abrindo novos caminhos para quem está próximo da Instituição”, explica.