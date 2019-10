Uma pesquisa feita pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM) mostrou que o Brasil chegou a 38% na Taxa de Empreendedorismo Total (TTE), número que indica que existe hoje em torno de 52 milhões de brasileiros com um negócio próprio. Mas como fazer com que o negócio dê certo e, mais do que isso, seja conduzido de forma correta, ética e, principalmente, duradoura? É sobre isso que trata o Meeting de Empreendedorismo, evento que acontece nesta quarta-feira (30), no ExpoUnimed, em Curitiba.

A ideia é mostrar às pessoas, das mais diversas possíveis, de atuais a futuros empreendedores, como empreender e aumentar a performance do seu negócio. Além disso, o evento também vai tratar de outros temas como a reforma trabalhista e diferenciais competitivos, ética nos negócios. Como desenvolver startup para futuro investimento, alta performance e gestão de pessoas também estão entre os temas que serão abordados.

Ao todo, serão nove palestras para um público estimado em aproximadamente 1500 pessoas, entre empreendedores, investidores, empresários, estudantes e interessados no tema. Entre os palestrantes está um dos grandes cases de sucesso no país: Anitta. Além de cantora, ela se tornou uma grande referência sobre marketing e sobre como fazer vingar uma marca.

Em sua palestra, Anitta vai comentar sobre a Startup que leva seu nome e incentiva a geração de negócios no Brasil. “A cantora, que conquistou um império no mundo dos negócios, vai abordar como um empresário faz para criar um produto de destaque no país que sobreviva por mais de 5 anos em ascensão, pagando impostos, respeitando as leis, gerando empregos e ainda obtendo lucros”, conta o idealizador do evento, Luís Fernando Coimbra.

Programação

Além da cantora, nomes como Camila Farani, um dos “tubarões” do Shark Tank Brasil, a única mulher bicampeã premiada como Melhor Investidora-Anjo no Startup Awards 2016 e 2018, também vai ser palestrante. Também integram a programação o nadador, escritor e palestrante Joel Jota, o empresário e fundador do Instituto Brasileiro de Coach José Roberto Marques.

Ainda na lista dos palestrantes estão o professor, mestre em economia e comentarista, Samy Dana e o procurador da República Deltan Dallagnol, que vai falar sobre Ética nos Negócios em um Mundo Sob Pressão. Já um dos temas mais conflituosos do momento, a reforma trabalhista, vai ser tratada por Marlos Melek, que vai falar sobre como transformar suas dívidas em diferenciais competitivos.

Por fim, Anderson Godz vai palestrar sobre Negócios Velozes, Sócios Furiosos. Já a empresária Rosi Dantas vai abordar ‘O Melhor Negócio do Mundo: Vendas’, mostrando um pouco mais das possibilidades para abrir os horizontes dos participantes.

Por ser um evento longo, além das palestras, o Meeting de Empreendedorismo também tem um espaço especial com o Hard Rock Café. Com a missão de arrecadar alimentos para o Provopar e doações de ração para ONGs da cidade, o público vai aproveitar muita música.

Serviço

Meeting de Empreendedorismo de Curitiba

Quando: 30 de outubro de 2019

Onde: Expo Unimed

Horário: das 8h às 21h

As inscrições podem ser feitas pelo site www.mecuritiba.com.br, com meia entrada para estudantes. Estacionamento pago no local.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

8h – Credenciamento

8h45 – Abertura Oficial – Luis Coimbra

9h – Samy Dana: Disrupção no Mundo dos Negócios

10h – Joel Jota: Alta Performance

11h – Rosi Dantas: O Melhor Negócio do Mundo: Vendas

11h45 – Presença do Prefeito Rafael Greca

12h – Almoço Café Expo estará atendendo com buffet. Música ao Vivo com Marcelo Archetti (vencedor do The Voice Brasil)

14h – Deltan Dallagnol: A Ética nos Negócios em um Mundo Sob Pressão

15h – Marlos Melek: Reforma Trabalhista: Transforme Suas Dúvidas em Diferenciais Competitivos

16h – Anitta: A Startup Anitta

17h45 – Camila Farani: Como Desenvolver a Sua Startup para o Futuro Investimento

18h45 – Anderson Godz: Negócios Velozes, Socios Furiosos

19h30 – José Roberto Marques: Empresas São Resultados de Pessoas

20h30 – Encerramento – Luis Coimbra

Degustação da Way Beer

Música ao vivo Hard Rock Café