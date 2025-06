Mais frio? Junho promete ser chuvoso e com baixas temperaturas em todo o Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Olho no tempo!

Com mínima abaixo dos 5 ºC, a última semana de maio deu uma amostra do frio esperado para junho em Curitiba. Em todo o Paraná, a expectativa é de que o mês seja mais gelado que no ano passado. A média de temperatura deve ficar abaixo dos 14 ºC.

Apesar do frio recente, maio terminou com temperaturas acima da média e chuvas dentro do esperado. Para os primeiros dias de junho, a previsão indica mínimas entre 11 ºC e 14 ºC na capital. A variação térmica deve diminuir até o fim da primeira quinzena, ficando abaixo de 7 ºC.

Junho também será mais chuvoso. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica um acúmulo de cerca de 100 mm na Região Metropolitana de Curitiba. Em maio, foram registrados aproximadamente 50 mm, metade do esperado no mês.

A primeira quinzena deve concentrar a maior parte das chuvas no estado. “Os sistemas que causam chuva vão ficar estacionários por vários dias consecutivos, levando a um acumulado expressivo nestas áreas. A segunda quinzena deve ser menos chuvosa”, explicou Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

O volume expressivo será especialmente positivo para o Sudoeste do Paraná, que enfrenta uma seca moderada desde dezembro. Historicamente, junho acumula cerca de 200 mm de precipitação nesta região.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉