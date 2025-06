Um caminhão carregado com verniz pegou fogo na tarde deste domingo (1º) no km 118 da BR-277, sentido Ponta Grossa, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A via precisou ser totalmente interditada para o atendimento da ocorrência.

Segundo informações da concessionária Via Araucária, a equipe foi acionada por volta das 15h30. Para atender a ocorrência, o trecho foi bloqueado totalmente. A equipe no local orientou o trânsito por uma faixa no acostamento da via.

Caminhão com carga de verniz pega fogo e interdita trecho da BR-277

Às 16h22, a faixa da esquerda foi liberada, permitindo o início do fluxo de veículos. A faixa da direita permanece bloqueada, causando lentidão no trânsito. Por volta de 18h30, a concessionária registrou 11 km de congestionamento.

As causas do incêndio não foram informadas até o momento. O fogo foi controlado com apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

