Virada no tempo? Previsão do tempo tem chuva para Curitiba

A partir desta segunda-feira (2), Curitiba terá temperaturas mínimas acima dos 10 ºC. A maior temperatura da semana está prevista para quarta-feira (4), com máximas próximas aos 22 ºC. Apesar da trégua no frio, a chuva em Curitiba deve retornar a partir de terça-feira (3).

O início da semana será com mínima de 13 ºC e máxima de 19 ºC. A nebulosidade será alta durante o dia, mas pode haver períodos de céu mais claro no fim da tarde. Já na terça-feira, a amplitude térmica deve se manter a mesma, mas com possibilidade de pancadas de chuva.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade começa já nesta segunda nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do estado. As condições atmosféricas podem provocar pancadas de chuva localizadas ao longo do dia.

Na terça-feira, chuva em Curitiba. Segundo o Simepar o acumulado pode chegar aos 9 mm.

Até sexta-feira (6), as precipitações devem ocorrer de forma pontual em todo o estado, inclusive em Curitiba. As temperaturas se mantêm amenas, sem quedas acentuadas nas mínimas. A amplitude térmica deve diminuir ao longo da semana, com apenas 4 ºC de variação na véspera do final de semana.

