Curitiba e outras cinco cidades recebem Paraná Junino no sábado (7)

No próximo sábado (7), seis cidades do Paraná recebem o Paraná Junino, evento realizado pelo Sesc Paraná em parceria com a RPC. A edição de 2025 será sediada em Curitiba, Foz do Iguaçu, Matinhos, Maringá, Paranavaí e Londrina. A entrada é gratuita e a programação inclui shows e comidas típicas.

Em Curitiba, a festa começa ao meio-dia no Bosque São Cristóvão, no bairro Santa Felicidade. Entre as atrações musicais confirmadas estão a Banda Terezzo, o cover de Elvis Presley Rogério Cordoni e o Grupo Herança. Confira a programação nas outras cidades:

Além dos shows, o público poderá aproveitar atividades culturais e de lazer até às 19h. As tradicionais quadrilhas convidam o público a dançar e participar da celebração. O evento também contará com o Desafio do Berrante, exposição de carros antigos e contação de histórias.

Barracas com comidas típicas serão montadas no Bosque São Cristóvão. Entre as opções estão quentão, milho verde, canjica, pamonha, bolo de fubá, cachorro-quente e pastel. Artesãos da cidade também irão expor e vender produtos exclusivos no local.

Cidades do interior e do Litoral também sediam a festa

No sábado, a programação também acontecerá em outras cidades do estado, com variações nas atrações confirmadas. Confira onde acontece cada uma das festas:

Matinhos: Sesc Caiobá, na rua Doutor José Pinto Rebelo Júnior, nº 91;

Sesc Caiobá, na rua Doutor José Pinto Rebelo Júnior, nº 91; Londrina: estacionamento do Senac Norte, na Rua Cegonha, nº 100, localizado no Conjunto Habitacional Violim;

estacionamento do Senac Norte, na Rua Cegonha, nº 100, localizado no Conjunto Habitacional Violim; Maringá: Sesc Maringá, na Avenida Duque de Caxias, nº 1.517;

Sesc Maringá, na Avenida Duque de Caxias, nº 1.517; Foz do Iguaçu: Sesc Foz do Iguaçu, na Avenida Tancredo Neves, nº 222;

Sesc Foz do Iguaçu, na Avenida Tancredo Neves, nº 222; Paranavaí: Sesc Paranavaí, na rua Edson Martins, nº 1760.

Serviço

Paraná Junino em Curitiba

Data: sábado (7 de junho)

Horário: das 12h às 19h

Local: Bosque São Cristóvão, na rua Margarida Ângela Zardo Miranda, nº 188, no bairro Santa Felicidade

Entrada: gratuita

